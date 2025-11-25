Miles Teller confessa la paura che non scompare mai sul set | Mi chiedo sempre se sono preparato abbastanza

La star di Whiplash e Top Gun: Maverick ha svelato il suo più grande timore quando si ritrova ad iniziare un nuovo progetto cinematografico. Miles Teller è stato intervistato da Collider e ha raccontato qual è il suo timore principale ogni volta che inizia un nuovo lavoro su un set. L'attore negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo a Hollywood ma la paura è sempre la stessa. Nel corso dell'ultima intervista, Teller ha spiegato come si approccia ad un nuovo lavoro e quale sensazione prova nell'istante in cui sta per iniziare le riprese di un nuovo film. L'unica grande paura di Miles Teller il primo giorno di set "In quel primo giorno, se non ho mai lavorato con quel regista o quei produttori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

