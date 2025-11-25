Torna dal 5 al 21 dicembre 2025 “La Musica dei Cieli”, la rassegna promossa da Associazione BeatMi, che da quasi trent’anni porta nei luoghi di culto e nei teatri di Milano e dintorni, concerti capaci di coniugare spiritualità, ricerca, storia e contemporaneità musicale. Con oltre venti artisti nazionali e internazionali e diciannove appuntamenti – tra concerti gratuiti e a pagamento – la nuova edizione conferma la vocazione della manifestazione a creare un ponte tra culture, tradizioni e linguaggi diversi, favorendo il dialogo fra le religioni e la riflessione sul sacro attraverso il linguaggio universale della musica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, torna ‘La Musica dei Cieli’ dal 5 al 21 dicembre