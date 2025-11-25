Milano torna ‘La Musica dei Cieli’ dal 5 al 21 dicembre

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna dal 5 al 21 dicembre 2025 “La Musica dei Cieli”, la rassegna promossa da Associazione BeatMi, che da quasi trent’anni porta nei luoghi di culto e nei teatri di Milano e dintorni, concerti capaci di coniugare spiritualità, ricerca, storia e contemporaneità musicale. Con oltre venti artisti nazionali e internazionali e diciannove appuntamenti – tra concerti gratuiti e a pagamento – la nuova edizione conferma la vocazione della manifestazione a creare un ponte tra culture, tradizioni e linguaggi diversi, favorendo il dialogo fra le religioni e la riflessione sul sacro attraverso il linguaggio universale della musica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano torna 8216la musica dei cieli8217 dal 5 al 21 dicembre

© Lapresse.it - Milano, torna ‘La Musica dei Cieli’ dal 5 al 21 dicembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

milano torna 8216la musicaAlla Milano Music Week 2025, ecco i e le cantanti di seconda generazione che stanno cambiando il volto della musica - Giosas, Sina Tekle, Gojardi, Luzai e Keidino: cinque cantanti da conoscere ora perché segneranno il futuro della discografia italiana ... Scrive vogue.it

milano torna 8216la musicaTorna la “Milano Music Week” - In programma una lunga serie di concerti, dj set, showcase, workshop e incontri, con l’intento di celebrare la forza della ... Secondo globalist.it

Torna la Milano Music Week: da Cesare Cremonini a Sarah Toscano. Tananai direttore artistico: «Mi mette più ansia che salire sul palco a cantare» - Una settimana di concerti, Dj Set, Panel sul Music Business, Talk con gli artisti, workshop ed eventi ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Torna 8216la Musica