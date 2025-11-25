Milano Sala | evento di Capodanno in piazza Duomo? Quest' anno non si può

"Evidentemente Salvini non passa in piazza Duomo da un po' perché è occupata al 30% dalle Olimpiadi, poi c'è l'albero e poi c'è il il timer in piazzetta Reale, quindi quest'anno non si può, non è cattiva volontà". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento in città, replicando a Matteo Salvini sull'organizzare qualcosa in piazza Duomo a Capodanno. "Certamente per l'anno prossimo lo faremo perché è giusto ritornare a farlo - ha aggiunto Sala -. Quest'anno però non ce la si fa e di questo ne ho discusso ampiamente anche con il prefetto". . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

