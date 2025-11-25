Milano Sala | evento di Capodanno in piazza Duomo? Quest' anno non si può
"Evidentemente Salvini non passa in piazza Duomo da un po' perché è occupata al 30% dalle Olimpiadi, poi c'è l'albero e poi c'è il il timer in piazzetta Reale, quindi quest'anno non si può, non è cattiva volontà". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento in città, replicando a Matteo Salvini sull'organizzare qualcosa in piazza Duomo a Capodanno. "Certamente per l'anno prossimo lo faremo perché è giusto ritornare a farlo - ha aggiunto Sala -. Quest'anno però non ce la si fa e di questo ne ho discusso ampiamente anche con il prefetto". . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Milano, legge speciale e allarme sicurezza: prove di voto tra Sala e Salvini. Il sindaco: «Il governo favorisce Roma» - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Milano Sala alla camera ardente per #OrnellaVanoni Vai su X
Capodanno in piazza Duomo? Salvini: nessun evento, che rammarico. Sala: evidentemente non passa da lì da un po’... - Il leader della Lega: triste il vuoto per un San Silvestro storico e pre- Segnala msn.com
Capodanno a Milano, il sindaco Sala: «Piazza Duomo occupata, evento l'anno prossimo» - Erling Haaland è lo spauracchio numero uno della difesa dell' Italia in vista della sfida di domani sera contro la Norvegia. msn.com scrive
Salvini, Sala organizzi Capodanno Milano e non attiri maranza - L'anno scorso aveva paura della guerriglia urbana e non ha organizzato nulla. Scrive ansa.it