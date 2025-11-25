Milano Ristorazione colpita da un malware | cosa è successo e le conseguenze

Milano, 25 novembre 2025 – Milano Ristorazione ha reso noto di essere stata oggetto, nella giornata di ieri (lunedì 24 novembre 2025), di una violazione del proprio sistema informatico con un programma malware che ha interessato anche i canali di comunicazione con l'utenza. La società – fanno sapere da Milano Ristorazione – ha immediatamente avviato tutte le verifiche e le azioni necessarie per circoscrivere l'evento e per salvaguardare il funzionamento delle proprie infrastrutture informatiche al fine di garantire tutte le attività. Le conseguenze. Sono inoltre in corso accertamenti sugli eventuali impatti relativi ai dati trattati, anche ai fini degli obblighi di notifica alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

