Milano-Cortina 2026 selezioni aperte per 95 addetti all’assistenza clienti

In preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, è stata avviata da GenerazioneVincente una campagna di reclutamento per addetti e addette allassistenza clienti nelle principali sedi coinvolte nell’evento. Le assunzioni avverranno tra gennaio e marzo 2026 e rappresentano un’occasione per lavorare in un contesto internazionale e altamente organizzato. Le posizioni disponibili riguardano le sedi di Milano, Venezia, Belluno, Trento e Bolzano. Si tratta di ruoli centrali nell’accoglienza di spettatori, ospiti e operatori durante uno dei grandi appuntamenti sportivi del prossimo anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

