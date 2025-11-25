Milan Rossi | Maignan strepitoso nel derby fa la differenza Rivedo in Mike qualcosa di me

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan dal 1990 al 2002, ha parlato di Mike Maignan, attuale estremo difensore dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rossi: “Maignan strepitoso nel derby, fa la differenza. Rivedo in Mike qualcosa di me”

