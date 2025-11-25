Milan Maignan è tornato ‘Magic’ anche grazie al lavoro con Filippi | ecco chi è il preparatore

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Filippi - ex Juventus - è arrivato quest'anno al Milan, nello staff tecnico di Massimiliano Allegri per una nuova avventura in rossonero. Sta facendo un gran lavoro con i portieri, a cominciare da 'Magic Mike' Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Maignan è tornato 'Magic' anche grazie al lavoro con Filippi: ecco chi è il preparatore

