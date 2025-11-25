Milan Maignan è tornato ‘Magic’ anche grazie al lavoro con Filippi | ecco chi è il preparatore
Claudio Filippi - ex Juventus - è arrivato quest'anno al Milan, nello staff tecnico di Massimiliano Allegri per una nuova avventura in rossonero. Sta facendo un gran lavoro con i portieri, a cominciare da 'Magic Mike' Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
La Juventus vuole il portiere del Milan Mike Maignan Protagonista nuovamente con la maglia rossonera, il portiere francese andrà in scadenza a giugno e al momento non sono in programma incontri per il rinnovo. Ecco che, quindi, come riferit - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, OBIETTIVO #Maignan! Il portiere in scadenza col #Milan, grande protagonista nel #Derby di ieri, è una grande tentazione per i bianconeri. Ecco quali sono gli ostacoli @alessio_lento Vai su X
Milan, Maignan è tornato ai livelli dello scudetto 2022. Ecco come ha vinto mentalmente su Calhanoglu - Potrà anche cambiare idea nei prossimi mesi, ma al momento questa è l’ultima stagione di Maignan con la maglia del Milan. Si legge su msn.com
Maignan Milan, il rinnovo resta una possibilità? L’indiscrezione gela i tifosi rossoneri. Le ultime - Le ultime sul futuro del giocatore La vittoria del Milan nel Derby ha portato gioia ai tifosi, ma un ... Scrive calcionews24.com
Mike Maignan è tornato a fare il Mike Maignan - Peppe Di Stefano ci racconta i segreti che si nascondono dietro alla vittoria sull'Inter e a un inizio di stagione eccellente ... Da sport.sky.it