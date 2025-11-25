Milan da Scudetto? Sì con Modric e Rabiot 13 titoli nazionali in due La curiosità su Pulisic

Tante delle chance del Milan di vincere lo Scudetto già in questa stagione passerà per i piedi e per il cervello di Luka Modric e Adrien Rabiot., due dei giocatori più forti nell'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan da Scudetto? Sì con Modric e Rabiot, 13 titoli nazionali in due. La curiosità su Pulisic

Enzo Bucchioni non ha dubbi: questo Milan può fare come il Napoli e puntare dritto allo Scudetto! #Milan #Allegri #Bucchioni #SerieA #Scudetto #Maignan #DerbyDiMilano #Rossoneri - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i motivi per cui è un Milan da scudetto, nonostante gli XG Vai su X

Modric e Rabiot le garanzie, la Gazzetta: "Specialisti scudetto" - L'impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell'universo rossonero è impressionante. Riporta milannews.it

Tare carica il Milan: "Lo scudetto è un obiettivo". Modric, Allegri e il punto sul mercato - Il direttore sportivo rossonero: "Mi aspettavo di essere a questo livello. Si legge su tuttosport.com

Contra su Modric: "Sta aiutando il Milan a fare un salto di qualità e spero lo aiuti anche a vincere lo scudetto" - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Cosmin Contra ha rilasciato queste parole su Luka Modric: "Il valore di Modric non lo scopro certo io: è un fuoriclasse ... Segnala milannews.it