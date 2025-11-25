Milan Allegri sa cosa serve per il salto di qualità | si aspetta questi innesti nel mercato di gennaio
Vola il Milan di Massimiliano Allegri dopo il successo per 1-0 nel derby contro l'Inter di Cristian Chivu: è tornato a non subire gol in un big match. I prossimi mesi potranno essere addirittura migliori, anche grazie al mercato di gennaio. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Enzo Bucchioni non ha dubbi: questo Milan può fare come il Napoli e puntare dritto allo Scudetto! #Milan #Allegri #Bucchioni #SerieA #Scudetto #Maignan #DerbyDiMilano #Rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Il #Milan di Allegri ha vinto con #Napoli #Roma #Inter, sempre con il minimo scarto, e pareggiato con l’Atalanta. In nessuna di queste partite ha avuto il dominio del gioco e del pallone: i dati statistici dicono che ha consentito agli avversari #68 tiri verso la porta Vai su X
Calciomercato Milan, lo Scudetto resta un obiettivo: le richieste di Allegri per gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa - Le ultime Dopo dodici giornate di Serie A, il quadro in casa rossonera è ... Si legge su calcionews24.com
Milan, un difensore goleador per Allegri: ecco il “gigante inglese” - Il Milan ha messo gli occhi su un centrale difensivo che gioca in Ligue 1 e che piace anche della Juventus: duello di calciomercato? Segnala milanlive.it
Inter – Milan, sentenza netta sul derby: “Ecco cosa la deciderà…”, poi sullo Scudetto - Tra poche si accenderanno le luci di San Siro per il tanto atteso match dell'anno a Milano. Lo riporta spaziomilan.it