Migliori serie tv di fantascienza degli anni 90 da non perdere

Il panorama della televisione di fantascienza degli anni ’90 ha visto emergere una serie di produzioni che hanno segnato profondamente il genere, sfruttando le innovazioni tecnologiche dell’epoca e introducendo narrazioni che hanno fino ad oggi influenzato le serie moderne. In questo contesto, molte di esse si distinguevano non solo per gli effetti speciali, ma anche per la capacità di affrontare tematiche sociali, politiche e filosofiche, spesso attraverso trame serializzate e complessi sviluppi character-driven. Le serie di questo decennio si sono sporadicamente distinte per la loro sperimentazione narrativa e per le innovazioni tecniche, ponendo le basi per le produzioni future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it