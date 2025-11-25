Tempo di lettura: 2 minuti « Il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle in Campania non è soltanto un dato elettorale: è un segnale politico nazionale ». Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S Campania, commenta l’esito delle elezioni regionali che hanno visto la lista del Movimento superare il 9%, diventando la seconda forza della coalizione e superando la lista del governatore uscente De Luca. « In nessuna delle più recenti elezioni regionali il M5S, all’interno delle coalizioni progressiste, ha raggiunto una percentuale così alta. Questo conferma che la Campania rappresenta oggi un modello vincente, un laboratorio politico che funziona», sottolinea Micillo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Micillo: “Oltre il 9%, il miglior risultato regionale del M5S nel campo progressista”