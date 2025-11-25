Michele Guardì lasci ‘I Fatti Vostri’ Comportamenti inaccettabili toni aggressivi e totale mancanza di rispetto Si è superato il limite | il comunicato dei sindacati

“Guardì.Game Over”, è il titolo di un duro comunicato della Fistel Cisl Lazio. “Quando un autore e regista di lungo corso non riesce più a dare nulla in termini di creatività e autorevolezza ma anzi, crea solo tensione e confusione in uno studio televisivo, destabilizzando e calpestando professionalità interne RAI, dovrebbe capire che è arrivato il momento di passare la mano “, si legge nella nota della segreteria nazionale del sindacato. Parole molto dure nei confronti del papà dei “ Fatti Vostri”: “E’ arrivato il tempo di lasciare”, l’invito al regista 82enne. Secondo il sindacato, Guardì dall’inizio della stagione durante la diretta creerebbe “situazioni di disagio”, in particolare da quando è stato pensato e realizzato il programma “ Polo regia ” con Guardì sostituito da un regista interno Rai “molto professionale e valente” ma costretto a fare i conti con il famoso “comitato” che “non perde occasione di comandare da dentro lo studio mettendo in difficoltà il regista e gli operatori, ispettori di produzione, capo operaio e direttori della produzione generando inquadrature totalmente sbagliate” e conduttori mandati “fuori dai puntamenti luce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

