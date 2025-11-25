Michele Guardì ai Fatti Vostri attaccato dal sindacato | Comportamenti intollerabili È il momento di lasciare

25 nov 2025

Il sindacato FISTel CISL denuncia Michele Guardi: "Comportamenti intollerabili ai Fatti Vostri". Dopo l'episodio in diretta con l'arredatrice, il comunicato chiede di "salutare" lo storico autore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

