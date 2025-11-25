Mi prendo cura di te | un viaggio tra le storie dei caregiver familiari

Giovedì 27 novembre, sarà presentata la pubblicazione “Mi prendo cura di te – raccolta di storie ed emozioni di caregiver familiari”, un volume che riunisce testimonianze dirette di persone che ogni giorno affiancano un familiare colpito da disabilità eo malattie degenerative. L’iniziativa è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

