Mi picchiava per uccidermi Pensavo fosse il mio destino ma sono fuggita con tre figli

Il racconto di Vanessa sopravvissuta in Campania alle torture di un marito feroce grazie ai centri antiviolenza. “La prima notte nella casa rifugio ho scoperto la pace, anche se la paura non passa mai del tutto. Ora ho una casa e un lavoro: se ce l’ho fatta io, possono farcela. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Mi picchiava per uccidermi. Pensavo fosse il mio destino ma sono fuggita con tre figli”

Omicidio Jessica Stappazzollo, la sorella: «La picchiava per educarla come se fosse un cane» - “Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane, come se non fosse niente”. Da ilmattino.it