Mezzogiorno di gelo per Meloni suona l’allarme

Giorgia Meloni ha perso. Non servono analisi minuziose per cogliere il senso di questo voto: è la prima vera sconfitta politica della premier dal trionfo del 2022. Da Johannesburg la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mezzogiorno di gelo, per Meloni suona l’allarme

Contenuti che potrebbero interessarti

Buon mezzogiorno Amici Fatati! Sentite il fruscio delle foglie sotto i piedi? La nostra Mezzosangue di Brina, Kyra, ci insegna: "Non avere paura del freddo, è solo il modo della natura per farti apprezzare il calore che hai dentro". Oggi il mio consiglio è questo: - facebook.com Vai su Facebook

Prime nevicate su Monti Dauni e Potenza, in Puglia il gelo e scatta l'allerta gialla Vai su X

Meloni: «Mezzogiorno locomotiva d’Italia senza assistenzialismo» - desidero ringraziare Lei e tutta la redazione de “Il Mattino” per aver ideato e organizzato a Napoli un Forum interamente dedicato al ruolo che l’Italia e il Mediterraneo sono chiamati a ricoprire e ... Riporta ilmattino.it

Mezzogiorno: Meloni, Zes unica ha generato giro d'affari di 27 miliardi - Il Governo dal suo insediamento, tre anni fa, ha detto "basta alle disastrose politiche ... Come scrive borsaitaliana.it

Mezzogiorno: Meloni, Zes unica ha generato giro d'affari di 27 miliardi -2- - Meloni nel telegramma ricorda quindi il Fondo di Sviluppo e Coesione, che e' destinato per l'80 per cento alle Regioni del Mezzogiorno, e la creazione di ... Segnala borsaitaliana.it