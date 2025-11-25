Metta al sicuro i soldi | truffata per 20mila euro

Ieri pomeriggio una residente di Udine nata nel 1970 ha denunciato di essere stata truffata per quasi 20mila euro. È successo, stando a quanto riportato nella denuncia, interamente per via telematica: ancora una volta il responsabile ha fatto leva sul senso di urgenza fingendosi un carabiniere.I. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

