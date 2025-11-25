Meteo | Previsioni per mercoledì 26 novembre
A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1313m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
**METEO: Previsioni del tempo del Centro meteorologico siciliano per martedì 25 novembre 2025** Condizioni: la giornata sarà caratterizzata da condizioni iniziali di nuvolosità sparsa, nel pomeriggio piogge in arrivo su nord trapanese e palermitano, dove no
Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni
Meteo domani 26 novembre: vortice freddo che si muove sull'Italia con piogge e temporali sparsi, neve in montagna - Meteo: domani 25 novembre tempo instabile in Italia con piogge e temporali sparsi specie al Centro-
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 novembre: le regioni a rischio - Per la giornata di mercoledì 26 novembre 2025 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ...
Previsioni meteo mercoledì 26 novembre, a Milano e in Lombardia più sole che nuvole - La temperatura più alta raggiungerà i 10 gradi, poco prima dell'alba scenderà a 2 ...