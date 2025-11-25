Meteo Marche nei prossimi giorni ancora freddo con neve fino a quote collinari Migliora nel weekend
ANCONA - La morsa del gelo non sembra voler abbandonare la nostra Regione. Un fronte freddo in discesa dal nord Europa transiterà infatti sulle Marche nel corso di martedì, dando luogo a condizioni di instabilità con veloce passaggio di piogge e rovesci, seguiti da schiarite dal pomeriggio a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CHOCO MARCHE RISCALDA IL CENTRO. UN FIUME DI PERSONE INVADE LA CITTÀ . RECORD DI ADESIONI PER I SALOTTI DEL GUSTO E I LABORATORI DEI BAMBINI NONOSTANTE LE CONDIZIONI METEO DEL SABATO Si è conclusa con grande su - facebook.com Vai su Facebook
Neve, vento, frane e mareggiate: allerta meteo sulle Marche fino alla mezzanotte di... Vai su X
Meteo Italia: il freddo continua, ma sono previste novità nei prossimi giorni - Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Centro- meteo.it scrive
Meteo: Vortice Mediterraneo nei Prossimi Giorni, torna anche la Neve; gli aggiornamenti - VORTICE MEDITERRANEO NEI PROSSIMI GIORNI Nei prossimi giorni, a partire da Mercoledì 26 Novembre, il vortice mediterraneo si collocherà sulle regioni del Centro, provocando su queste regioni nubi, pio ... Da ilmeteo.it
Meteo prossimi giorni: pioggia sull'Italia e freddo in arrivo, ecco quando - Le previsioni meteo per i prossimi giorni sottolineano l'arrivo di pioggia sull'Italia, soprattutto al Centro - Segnala meteo.it