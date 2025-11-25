Meteo allerta maltempo per forti piogge | le regioni a rischio Le previsioni

Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Venti forti da sud. Piogge su Sicilia e Sardegna e molto forti sulla Campania, anche con nubifragi. Altre piogge sulla Puglia centro settentrionale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio. Le previsioni

