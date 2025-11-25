Mercoledì | Eva Green entra nel cast della terza stagione

La terza stagione della serie di successo “ Mercoledì ” potrà contare sul talento e la bellezza di Eva Green. Dopo aver ottenuto il via libera per una terza stagione, ed un finale di stagione con tanto di cliffhunger pazzesco, la serie di Tim Burton è pronta per accogliere Eva Green nel suo già importante cast. Deadline, che per primo ha portato alla luce la notizia dopo il post-social di Netflix, ha riferito che l’attrice darà volto a Ophelia, la sorella di Morticia che si è vista solo di spalle nel già citato finale di seconda stagione. La Green e Tim Burton hanno già collaborato in passato in più di un’occasione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

