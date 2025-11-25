Mercoledì Eva Green entra nel cast della terza stagione nel ruolo di zia Ophelia

“Mercoledì” ha trovato zia Ofelia: Eva Green si unisce alla dark comedy di Netflix nella terza stagione. Il personaggio era stato accennato negli ultimi istanti del finale della seconda stagione, in cui la si vedeva di spalle. Il casting di Green smentisce le speculazioni dei fan secondo cui il personaggio di Lady Gaga, Rosalyn Rottwood, potesse essere proprio Ophelia. Ophelia Frump è la sorella di Morticia Addams, interpretata da Catherine Zeta Jones. Fu internata dalla madre, Hester Frump (Joanna Lumley), prima di fuggire dall’ospedale psichiatrico. Alla fine della seconda stagione, Wednesday (Jenna Ortega) legge il diario di Ophelia, datole da Morticia, e ha una visione di una donna con lunghi capelli biondi e una corona di fiori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

