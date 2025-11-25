Mercoledì 3 | svelata l’attrice dietro il volto della zia Ophelia e no non sarà Lady Gaga

L’attesa è finita. Infatti, secondo quanto riportato da Deadline, dopo mesi di speculazioni Netflix ha rivelato il volto di zia Ophelia nella terza stagione di Mercoledì. La figura misteriosa, mostrata solo di spalle negli ultimi istanti del finale della seconda stagione, aveva acceso teorie tra i fan, molti dei quali erano convinti che potesse trattarsi di Lady Gaga. Con un annuncio ufficiale, la piattaforma ha però confermato che a interpretare il personaggio sarà Eva Green, attrice nota per i suoi ruoli intensi, oscuri e complessi. La conferma mette fine al lungo silenzio su uno dei personaggi più enigmatici dell’universo Addams e prepara il terreno a una terza stagione che promette di espandere ulteriormente il lato più oscuro della famiglia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

