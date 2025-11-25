Mercoledì 3 | Eva Green si unisce al cast Sarà Zia Ophelia
“Mercoledì 3” inizia a prendere forma. Il terzo capitolo della serie Netflix ispirata alla storia della Famiglia Addams sarà ricca di novità e tante new entry nel cast, prima tra tutte quella appena annunciata dalla piattaforma di streaming: Eva Green.L'attrice francese 45enne (The Dreamers, Le. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Zia Ophelia è qui. Diamo un triste benvenuto a Eva Green nella terza stagione di MERCOLEDÌ. Vai su Facebook
Mercoledì 3, Eva Green sarà zia Ophelia - Eva Green si unisce al cast della terza stagione di Mercoledì, la serie Netflix basata sui personaggi creati da Charles Addams ... Riporta tvserial.it
Mercoledì 3: Eva Green nel cast della serie Netflix prodotta da Tim Burton - Netflix ha confermato il coinvolgimento dell'attrice rivelando il ruolo che interpreterà nel nuovo capitolo della storia. Secondo movieplayer.it
Mercoledì – Stagione 3, Eva Green entra nel cast: il suo ruolo stupirà tutti! - L'attrice Eva Green torna ad essere diretta da Tim Burton: sarà nel cast della terza attesissima stagione di Mercoledì! Riporta cinematographe.it