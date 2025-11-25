Mercoledì 3 | Eva Green si unisce al cast nel ruolo perfetto a cui tutti stiamo pensando
Neflix ha svelato finalmente chi interpreterà il ruolo chiave di zia Ophelia, personaggio attesissimo soprattutto dopo il finale della seconda stagione: sarà l'attrice di Penny Deadful Eva Green. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
