Mercoledì 3 | Eva Green si unisce al cast nel ruolo perfetto a cui tutti stiamo pensando

Comingsoon.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neflix ha svelato finalmente chi interpreterà il ruolo chiave di zia Ophelia, personaggio attesissimo soprattutto dopo il finale della seconda stagione: sarà l'attrice di Penny Deadful Eva Green. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

