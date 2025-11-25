Mercoledì 3 | Eva Green nel cast della serie Netflix prodotta da Tim Burton
Netflix ha confermato il coinvolgimento dell'attrice rivelando il ruolo che interpreterà nel nuovo capitolo della storia. Eva Green farà parte del cast della stagione 3 di Mercoledì, la serie Netflix che ha riportato sugli schermi la giovane figlia degli Addams, ruolo affidato a Jenna Ortega. L'attrice, che in passato ha già collaborato con Tim Burton, avrà un ruolo importante all'interno della trama. Se non volete non proseguite con la lettura! Il ruolo affidato a Eva Green I produttori hanno infatti affidato all'attrice la parte di Ophelia Frump, la sorella di Morticia Addams. Nella seconda stagione di Mercoledì, di cui potete leggere la nostra recensione, era stato anticipato l'arrivo del personaggio affidato a Eva Green, senza però . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
