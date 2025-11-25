Mercoledì 3 colpo di scena | ecco chi interpreta la misteriosa Ophelia Addams

Netflix ha finalmente svelato il volto di Ophelia Addams, l’enigmatica sorella di Morticia introdotta — ma mai mostrata — nel finale della seconda stagione di Mercoledì. A interpretarla sarà Eva Green, scelta come nuovo membro fisso del cast nella terza stagione della serie fenomeno creata da Alfred Gough e Miles Millar. Ce lo dice Deadline La presenza del personaggio aveva alimentato per mesi teorie dei fan, tra cui l’ipotesi che Ophelia potesse essere collegata alla Rosalyn Rottwood di Lady Gaga. La conferma dell’arrivo di Green mette fine alle speculazioni, segnando il primo grande innesto del nuovo ciclo di episodi, approvato da Netflix già prima del debutto della seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

