Mercedes GLC EQ | inizia una nuova era
La nuova Mercedes GLC completamente elettrica introduce un design rinnovato, tecnologie di bordo avanzate e maggiore abitabilità. Debutterà nel 2026 con la versione 400 4MATIC da 360 kW e fino a 713 km di autonomia. Mercedes inaugura un nuovo capitolo della propria gamma con la presentazione della GLC a tecnologia EQ, il SUV medio elettrico . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
La joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes vicina alla rinuncia definitiva al progetto italiano. Intanto a Saragozza inizia la costruzione della nuova fabbrica di batterie Lfp in partneship tra il gruppo di Filosa e i cinesi di Catl - facebook.com Vai su Facebook
Mercedes GLC EQ: nuovi dettagli sulla futura versione sportiva firmata AMG - Emersi nuovi dettagli sulla futura Mercedes GLC EQ AMG, SUV elettrico da 900 CV, prestazioni da hypercar e ricarica ultrarapida. Segnala clubalfa.it
Mercedes GLC, inizia la produzione dei powertrain EV in Romania - Con una cerimonia alla presenza del primo ministro rumeno Ilie Bolojan è iniziata la produzione del nuovo powertrain elettrico della nuova Mercedes GLC, presso lo stabilimento di Sebes, in Romania. Secondo ansa.it
Mercedes presenta GLC con tecnologia EQ - Mercedes entra in un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di GLC con tecnologia EQ, il suv medio elettrico che anticipa lo stile che seguiranno anche i futuri modelli della gamma. Segnala ansa.it