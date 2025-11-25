Mercato straordinario in vista del Natale | così la città dà il via al periodo di festa

Per tutta la giornata di domenica 30 novembre Piazza del Popolo a Faenza ospiterà la sesta edizione del mercato ambulante straordinario “Mercato in festa”, che inaugura la rassegna dei mercati domenicali prenatalizi. Organizzato dalle associazioni del commercio faentine, Confesercenti e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

