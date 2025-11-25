Mercato residenziale in frenata a Catania nel secondo semestre 2025 | sconti in crescita e tempi di vendita più lunghi

Nel secondo semestre del 2025, l’indice di performance del mercato della compravendita residenziale a Catania ha fatto registrare, in discontinuità con la prima metà dell’anno, una significativa decelerazione” - è quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2025 di Nomisma.Comparto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

