Mercato Juve la sfida contro il Bodo vale un pezzo di futuro | in ballo ci sono questi milioni cambierebbero la sessione di gennaio

Juventusnews24.com | 25 nov 2025

Mercato Juve, la sfida col Bodo vale il futuro: servono i 30 milioni del passaggio del turno tra le prime 24 per finanziare i colpi di gennaio. La sfida di questa sera in  Norvegia  contro il  Bodo Glimt  non è soltanto un crocevia sportivo per la stagione della  Juventus, ma rappresenta un vero e proprio snodo vitale per le strategie finanziarie del club. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de  Tuttosport, il  calciomercato  bianconero è letteralmente  “appeso” alla sfida di stasera. Il risultato del campo avrà ripercussioni dirette e immediate sulla potenza di fuoco che la nuova dirigenza, guidata dall’AD  Damien Comolli, potrà mettere in campo nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

