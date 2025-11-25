Mercato Juve la sfida contro il Bodo vale un pezzo di futuro | in ballo ci sono questi milioni cambierebbero la sessione di gennaio

Mercato Juve, la sfida col Bodo vale il futuro: servono i 30 milioni del passaggio del turno tra le prime 24 per finanziare i colpi di gennaio. La sfida di questa sera in Norvegia contro il Bodo Glimt non è soltanto un crocevia sportivo per la stagione della Juventus, ma rappresenta un vero e proprio snodo vitale per le strategie finanziarie del club. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Tuttosport, il calciomercato bianconero è letteralmente “appeso” alla sfida di stasera. Il risultato del campo avrà ripercussioni dirette e immediate sulla potenza di fuoco che la nuova dirigenza, guidata dall’AD Damien Comolli, potrà mettere in campo nella finestra invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la sfida contro il Bodo vale un pezzo di futuro: in ballo ci sono questi milioni, cambierebbero la sessione di gennaio

