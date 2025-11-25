Mercato Inter ufficiale il rinnovo di 3 giovani talenti | il comunicato su Iddrissou Taho e Zanchetta!

Inter News 24 L’annuncio del club nerazzurro. L’ Inter continua a lavorare non solo sul presente, ma anche sulla costruzione solida della squadra di domani. La dirigenza del club di Viale della Liberazione ha messo a segno una tripla operazione strategica, ufficializzando il prolungamento di contratto per tre dei prospetti più interessanti del proprio settore giovanile. Si tratta di Mattia Zanchetta, Jamal Iddrissou e Alain Taho. I tre giovani calciatori si stanno mettendo in luce con prestazioni convincenti, diventando pedine importanti all’interno della Primavera nerazzurra allenata dal tecnico Benito “Benny” Carbone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, ufficiale il rinnovo di 3 giovani talenti: il comunicato su Iddrissou, Taho e Zanchetta!

