Mercato Inter U23 occhi su Kljajic | lui l’ultima idea per l’attacco! Pronto il duello con una super rivale
Inter News 24 per il talento della Triestina. Nella stagione da incubo della Triestina, che annaspa all’ultimo posto della classifica del girone A di Serie C gravata da una pesante penalizzazione di otto punti, brilla una luce di speranza tecnica. Si tratta di Noa Kljajic, promettente attaccante croato classe 2006, che con le sue prestazioni sta riuscendo a emergere nonostante le enormi difficoltà collettive degli alabardati. Il suo talento cristallino non è passato inosservato agli scout delle big del nostro calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com
