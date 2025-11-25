Mercatino natalizio a Badia a Settimo

Badia a Settimo, frazione del comune di Scandicci, si prepara ad accogliere l'undicesima edizione del suo mercatino natalizio dell'artigianato e delle idee regalo. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Piana di Settimo in collaborazione con Humanitas e con il patrocinio del Comune di Scandicci, si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

