Mercatini di Natale al via dal 7 dicembre

Presentata questa mattina la tredicesima edizione dei Mercatini di Natale, che ritornano a partire da domenica 7 dicembre e fino al 6 gennaio 2026 nelle zone di via delle Torri, via Ponchielli, via Bellini, piazza del Ponterosso (lato fontana) e piazza della Borsa, su iniziativa di Comune di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Modifiche alla viabilità per i Mercatini di Natale A Granarolo dell’Emilia arrivano i mercatini natalizi: 29-30 novembre e 6-7-8 dicembre in piazza del Popolo! Per permettere lo svolgimento in sicurezza, sono previste alcune chiusure e deviazioni del traffico - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale, la festa non cancella la paura (dopo Magdeburgo) Vai su X

Natale a Trieste, dal 7 dicembre tornano i Mercatini: tradizione e nuovi eventi che accendono la città - Trieste si prepara a inaugurare ufficialmente il suo Natale con l’apertura dei Mercatini 2025, un appuntamento ormai irrinunciabile che animerà piazza della Borsa, via delle Torri e piazza Ponterosso ... Scrive triestecafe.it

Natale a Parma e Piacenza: mercatini, musica e Babbo Natale - Mentre a Piacenza, le festività iniziano il 22 novembre con il tradizionale mercatino in piazza Cavalli, aperto tutti i giorni fino alla vigilia di Natale. Riporta ilrestodelcarlino.it

Natale 2025, la guida ai mercatini più belli. Regali fai da te, calendari dell'avvento e decorazioni, le ultime tendenze - Online impazzano idee per segnaposto naturali, centritavola di pigne e rami d’abete, e abbinamenti cromatici ... Da ilgazzettino.it