Mentre lui giocava… Furto choc nella villa del calciatore Serie A moglie e figli pedinati | bottino pazzesco

Il furto nella villa affacciata sul lago di Garda si è consumato con una rapidità inquietante e una pianificazione che lascia intuire una lunga fase di osservazione. I ladri hanno scelto il momento più adatto, approfittando dell’assenza dell’intera famiglia, poi hanno agito con estrema precisione, forzando una finestra e rovistando ovunque potessero trovare oggetti di valore. La dinamica del colpo, avvenuto domenica 23 novembre, racconta l’audacia di una banda che sapeva esattamente cosa cercare e quando entrare, come se avesse studiato in dettaglio ogni abitudine quotidiana degli occupanti della villa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

La calciatrice svizzera ha denunciato sui social il secondo furto dopo quello subito a ottobre 2024 quando giocava nella Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Cingoli, furto negli spogliatoi di via Cerquatti mentre la squadra si allena in campo. Spariti nove cellulari, ladri anche in una casa - CINGOLI Un clamoroso furto è stato messo a segno negli spogliatoi di un campo da calcio in via Cerquatti mentre la squadra si stava allenando sul campo. corriereadriatico.it scrive

Bastoni, furto in casa: rubati due Rolex e borse mentre il difensore era in campo. Cosa è successo - Il furto sarebbe avvenuto intorno alle ore 18, mentre Bastoni si apprestava a prepararsi al match di Champions League delle ore 21 a San Siro contro i kazaki del Kairat. Secondo ilmattino.it