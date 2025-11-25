Un viaggio nel tempo per gli 80 anni dell’azienda. Il 25 e 26 novembre, un evento a porte aperte con gli studenti della scuola al lavoro per il recupero e la conservazione della storica rivista Sport Italia. Milano, 25 novembre 2025 – In occasione degli 80 anni dalla sua fondazione, Sisal affida agli studenti della Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia la cura e il ripristino dei primi e più importanti numeri della sua storica testata sportiva Sport Italia, pubblicata a partire dal primo concorso Totocalcio del 5 maggio 1946. Con l’ intervento di restauro, l’Archivio Storico Sisal intende restituire voce e materia a una storia profondamente italiana: guardare il giornale con gli occhi di oggi significa riscoprire l’Italia di ieri, tra entusiasmo, rinascita e passione per lo sport. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Memorie di carta, Sisal e la Scuola di Restauro di Botticino insieme per il restauro di Sport Italia