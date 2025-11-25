Meloni | Dal governo passi concreti per un’Italia in cui nessuna donna debba sentirsi più sola

Secoloditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi anni abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il ‘codice rosso’ e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione”. Lo rivendica su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Meloni nella giornata contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

