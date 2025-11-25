Meloni contro Schlein o Conte | ecco perché le elezioni possono finire in pareggio

Meloni contro Schlein o Conte: come andrebbero a finire le elezioni politiche? L’analisi dell’Istituto Cattaneo ridisegna la mappa elettorale italiana e apre a uno scenario inedito: un possibile pareggio tra centrodestra e campo largo nelle prossime politiche, qualora restasse in vigore l’attuale legge elettorale. La fotografia arriva dopo le regionali in Veneto, Campania e Puglia, consultazioni che hanno confermato la stabilità degli equilibri tra le due aree politiche. L’Istituto osserva come le dinamiche registrate negli ultimi anni si stiano consolidando: un elettorato coerente e una competizione che, più che sui voti complessivi, potrebbe decidersi sul terreno dei collegi uninominali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni contro Schlein o Conte: ecco perché le elezioni possono finire in pareggio

Approfondisci con queste news

Sondaggio Tg La7, Meloni Schlein Conte. Giù solo un big, il voto oggi Vai su X

Elly Schlein a Bari: “La vera sconfitta è Giorgia Meloni” https://www.antennasud.com/elly-schlein-a-bari-la-vera-sconfitta-e-giorgia-meloni/ - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici 2025: Meloni top verso il 32% ma perde le Regionali/ Pd +10% su Conte, FI-Lega sotto l’8% - Sondaggi politici di Swg durante le Regionali: i risultati, lo "scostamento" tra consenso e voti per Meloni, il rebus che permane in casa Dem ... Riporta ilsussidiario.net

Conte e Schlein a Napoli per festeggiare: "Il Governo qui ha fallito" |VIDEO - Il leader di Movimento 5 Stelle e Pd accanto al neopresidente Roberto Fico: "L'alternativa alla Meloni esiste, siamo noi" ... napolitoday.it scrive

Sondaggi politici 2025/ Primarie campo largo: Conte 43% su Schlein e Salis. 45% elettori Pd boccia la leader - Sondaggi politici YouTrend di fine novembre 2025 sul futuro del campo largo: Conte batte Schlein nella fiducia sulla leadership, ma Silvia ... Segnala ilsussidiario.net