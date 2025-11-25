Melania Trump accoglie l’albero di Natale della Casa Bianca il video

Lunedì la first lady Usa Melania Trump ha dato il benvenuto all’ albero di Natale di quest’anno alla Casa Bianca. L’albero, proveniente dalla Korson’s Tree Farms nel Michigan, è stato consegnato in una carrozza verde trainata da cavalli guidata da tre uomini che indossavano cappelli a cilindro. “È un bellissimo albero”, ha detto la first lady mentre faceva il giro della carrozza e posava per le foto. Indossando un soprabito color crema e guanti rosso scuro, ha stretto la mano a uno dei conducenti e alla donna che accudiva i due cavalli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

