Lunedì la first lady Usa Melania Trump ha dato il benvenuto all’ albero di Natale di quest’anno alla Casa Bianca. L’albero, proveniente dalla Korson’s Tree Farms nel Michigan, è stato consegnato in una carrozza verde trainata da cavalli guidata da tre uomini che indossavano cappelli a cilindro. “È un bellissimo albero”, ha detto la first lady mentre faceva il giro della carrozza e posava per le foto. Indossando un soprabito color crema e guanti rosso scuro, ha stretto la mano a uno dei conducenti e alla donna che accudiva i due cavalli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melania Trump accoglie l’albero di Natale della Casa Bianca, il video