Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast settimanale della Gazzetta, Luigi Garlando e Filippo Conticello hanno confrontato Calhanoglu e Modric. Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", podcast settimanale della Gazzetta, Luigi Garlando e Filippo Conticello hanno confrontato Calhanoglu e Modric, centrocampisti di Inter e Milan. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Meglio Calhanoglu o Modric? I giornalisti di Gazzetta discutono così