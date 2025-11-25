MediaWorld vende iPad a 15 euro per un errore | chi li ha acquistati deve restituirli o pagare la differenza

Lo scorso 8 novembre, sul sito di MediaWorld è comparso un iPad Air M3 da 13 pollici al prezzo incredibile di soli 15 euro invece dei consueti 784. Lo sconto del 98%, rivolto ai clienti possessori della carta fedeltà, era disponibile solo online. L’offerta, così conveniente da sembrare impossibile, è stata sfruttata da diversi utenti . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - MediaWorld vende iPad a 15 euro per un errore: chi li ha acquistati deve restituirli o pagare la differenza

