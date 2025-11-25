Mediaworld iPad Air venduti a 15 euro per errore sul sito | cosa è successo

Tg24.sky.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaworld ha venduto per sbaglio iPad Air alla modica cifra di 15 euro e ora chiede ai clienti di restituirli o pagare la differenza con uno sconto di 150 euro. Gli acquirenti si chiedono però se, in base al Codice civile, l’azienda ne abbia diritto. Il prezzo del tablet si aggira tra i 780 e gli 880 euro ma l’acquisto, sottolineano i clienti, è avvenuto nella piena legalità: in alcuni casi, dopo aver effettuato l’ordine online, è stato possibile pagare direttamente in cassa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

mediaworld ipad air venduti a 15 euro per errore sul sito cosa 232 successo

© Tg24.sky.it - Mediaworld, iPad Air venduti a 15 euro per errore sul sito: cosa è successo

Argomenti simili trattati di recente

mediaworld ipad air vendutiMediaworld, iPad Air venduti a 15 euro per errore sul sito: cosa è successo - L’iter d’acquisto dei tablet si è svolto nella piena legalità con scontrini fiscali e documentazione standard. Come scrive tg24.sky.it

mediaworld ipad air vendutiMediaWorld chiede indietro gli iPad Air venduti per errore a 15 euro - Il negozio ha venduto per errore iPad Air da 13 pollici a soli 15 euro e ora chiede ai clienti di restituirli o pagare la differenza. Segnala ispazio.net

mediaworld ipad air vendutiMediaWorld vende per errore iPad a 15 euro e poi li chiede indietro, ma può farlo davvero? - Dopo undici giorni l'azienda ha iniziato a contattare chi ha effettuato gli acquisti parlando di un “pal ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Mediaworld Ipad Air Venduti