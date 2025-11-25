Mediaworld iPad Air venduti a 15 euro per errore sul sito | cosa è successo

Mediaworld ha venduto per sbaglio iPad Air alla modica cifra di 15 euro e ora chiede ai clienti di restituirli o pagare la differenza con uno sconto di 150 euro. Gli acquirenti si chiedono però se, in base al Codice civile, l’azienda ne abbia diritto. Il prezzo del tablet si aggira tra i 780 e gli 880 euro ma l’acquisto, sottolineano i clienti, è avvenuto nella piena legalità: in alcuni casi, dopo aver effettuato l’ordine online, è stato possibile pagare direttamente in cassa. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mediaworld, iPad Air venduti a 15 euro per errore sul sito: cosa è successo

