Media | Sì di Kiev al piano di pace Usa
18.30 Kiev sostiene "la sostanza dello schema di accordo di pace" concordato a Ginevra, ma i dettagli più sensibili verranno discussi di persona dai presidenti di Usa e Ucraina, Trump e Zelensky. Lo riferisce a Reuters un funzionario ucraino. Secondo la Cnn, l'Ucraina ha accettato l'accordo per porre fine alla guerra con la Russia, con solo "piccoli dettagli" in sospeso. Anche la tv Usa Abc parla di un accordo di massima. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Mentre il premier britannico Starmer, parlando alla Camera dei Comuni, ha minimizzato l'intesa Usa-Ucraina, riferendo di una Kiev soddisfatta dalla bozza emersa a Ginevra, i media internazionali, che citano funzionari ucraini, riportano il raggiungimento di
I media ucraini riferiscono che la Germania potrebbe fornire a Kiev il missile da crociera Taurus, facendo riferimento a una dichiarazione del cancelliere tedesco Friedrich Merz
Media: piano di pace Usa prevede il Donbass alla Russia e che Kiev riduca l'esercito. No di Zelensky - Piano in 28 punti "fortemente orientato verso la Russia", secondo il Financial Times. Come scrive msn.com
Media: Kiev d'accordo al 90% sul piano di Trump - Il ministro della Difesa ucraino Umerov ha detto ai funzionari americani che Kiev è "al 90%" d'accordo con il piano di pace del presidente Trump, presentato questa settimana a Parigi. Secondo rainews.it
Media, Kiev d'accordo al 90% con il piano di pace di Trump