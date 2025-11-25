I media statunitensi sostengono che Kyiv abbia dato il via libera ai punti principali del progetto di pace elaborato da Washington per porre fine al conflitto con la Russia. Un funzionario americano, citato da Cnn, ha spiegato che per arrivare alla versione definitiva resterebbero soltanto «piccoli dettagli», aggiungendo che «gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace. Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato l’accordo di pace». Le sue parole arrivano mentre il segretario dell’Esercito Usa Daniel Driscoll si trova ad Abu Dhabi per confrontarsi con esponenti russi sul piano promosso dall’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Media: «Ok di Kyiv all’accordo di pace concordato con gli Usa»