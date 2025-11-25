Mean Girls Lizzy Caplan | Lo studio non mi voleva puntavano su una grande star
La star di Masters of Sex ha svelato di aver rischiato di non avere il ruolo nella commedia anni 2000 perché la produzione aveva in mente un'altra attrice. Lo studio che produsse la commedia cult del 2004 Mean Girls non aveva intenzione di scritturare Lizzy Caplan nel ruolo di Janis. A raccontarlo è stata proprio l'attrice in un'intervista. Caplan ha ottenuto il ruolo nel film ma inizialmente i produttori erano restii ad offrirle la parte perché nella loro testa c'era un'altra star più famosa che avrebbe dovuto partecipare al film. La star che produttori volevano in Mean Girls al posto di Lizzy Caplan Per interpretare l'adolescente goth del film, lo studio aveva scelto Kelly Osbourne: "Era la sceneggiatura più divertente che avessi mai letto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
