McTominay trascina il Napoli contro il Qarabag | ora la classifica fa meno paura
Vittoria preziosissima per il Napoli di Antonio Conte, che dopo il successo in campionato contro l’Atalanta, ritrova i tre punti anche in Champions League. Al Maradona i campioni d’Italia si impongono per 2-0 con il Qarabag, grazie alla doppietta di Scott McTominay nella ripresa. Gara difficile da sbloccare per i partenopei, che sbagliano anche un rigore con Rasmus Hojlund. Quando la paura iniziava ad aumentare, però, ci ha pensato lo scozzese. Adesso la classifica non è più così tragica. Napoli-Qarabag, McTominay doppietta pesantissima: azzurri a 7 punti. Non poteva sfuggire la vittoria e così è stato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
