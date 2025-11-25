Maxima d’Olanda 54 anni ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda
: spontaneo, ricercato e sempre impeccabile. Al centro del look spiccano i bermuda sartoriali, insoliti per un impegno ufficiale ma sempre più coerenti con il suo stile. Leggeri e strutturati, definiscono una silhouette pratica da viaggio. L’outfit viene armonizzato dalla giacca dal taglio preciso e dalla camicia sobria, capi che conferiscono ordine e raffinatezza all’insieme. Infine i mocassini aggiungono un tocco di sobrietà regale, pur restando comodi per gli spostamenti all’aeroporto. 🔗 Leggi su Amica.it
Argomenti simili trattati di recente
Buongiorno con il dolce sorriso di Maxima ! ? - facebook.com Vai su Facebook
Come indossare i bermuda a 50 anni: il look di Maxima D’Olanda - Maxima d’Olanda, 54 anni, ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda ... Si legge su amica.it