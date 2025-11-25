Maxima d’Olanda 54 anni ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda

Amica.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

: spontaneo, ricercato e sempre impeccabile. Al centro del look spiccano i bermuda sartoriali, insoliti per un impegno ufficiale ma sempre più coerenti con il suo stile. Leggeri e strutturati, definiscono una silhouette pratica da viaggio. L’outfit viene armonizzato dalla giacca dal taglio preciso e dalla camicia sobria, capi che conferiscono ordine e raffinatezza all’insieme. Infine i mocassini aggiungono un tocco di sobrietà regale, pur restando comodi per gli spostamenti all’aeroporto. 🔗 Leggi su Amica.it

maxima d8217olanda 54 anni ha inaugurato il suo viaggio di stato in indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda

© Amica.it - Maxima d’Olanda, 54 anni, ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda

Argomenti simili trattati di recente

maxima d8217olanda 54 anniCome indossare i bermuda a 50 anni: il look di Maxima D’Olanda - Maxima d’Olanda, 54 anni, ha inaugurato il suo viaggio di Stato in Indonesia con un look che riflette pienamente il suo approccio alla moda ... Si legge su amica.it

Cerca Video su questo argomento: Maxima D8217olanda 54 Anni