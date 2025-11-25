Maxi operazione antidroga smantellate due reti del narcotraffico | 15 arresti

Maxi operazione antidroga in corso da questa mattina all’alba tra i territori delle province di Roma e Latina. In campo sono scesi oltre 200 uomini nell’ambito di una attività che è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale, nella persona del sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

