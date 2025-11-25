Maxi blitz della polizia a Trapani 27 arresti per spaccio di droga
A Trapani la polizia ha eseguito un maxi blitz: 27 persone sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare restrittiva, sedici sono finite in carcere e undici ai domiciliari. Gli indagati sono gravemente sospettati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in alcuni casi con l’aggravante di aver agito per agevolare Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Marsala. Contestualmente, tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite venti perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati coinvolti negli stessi reati. L’indagine, avviata nel 2020, ha ricostruito il funzionamento di tre distinte associazioni criminali, attive nella commercializzazione della cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e nelle aree vicine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Blitz interforze nelle zone della movida milanese, compresa l’area della stazione, per garantire maggiori condizioni di sicurezza e legalità. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con il supporto dei Vigili del Fuoco per la verifica della - facebook.com Vai su Facebook
Brasile: arrestato l’ex presidente Bolsonaro, blitz della polizia nella sua abitazione a Brasilia Vai su X
Trapani, traffico di stupefacenti: 27 arresti in maxi blitz polizia - La polizia di Stato di Trapani su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito un’ordinanza ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Traffico di droga all’ombra di Cosa nostra: 27 arresti - Nelle prime ore del mattino La Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha eseguito un’ordinanza cautelare, emessa dal gi ... Segnala corrieredellacalabria.it
Maxi operazione anti-droga nel Trapanese: 27 arresti tra Marsala, Trapani e Mazara del Vallo - Un’importante operazione della Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza ... Scrive sicilianews24.it